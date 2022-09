Nach Unfallserie in Potsdam Junge Erwachsene von Polizei gestoppt

Ein 22 Jahre alter Autofahrer hat bei einem Unfall in Potsdams Innenstadt mehrere zehntausend Euro Schaden verursacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, schlugen Zeugen in der Nacht gegen 0.50 Uhr Alarm. Zuvor war ein Audi nach dem Abbiegen in der Straße Am Kanal von der Fahrbahn abgekommen und gegen fünf parkende Autos gestoßen.

Zudem kollidierte der Wagen noch mit einem Fahrrad und zwei Laternen. Nach der Unfallserie, erklärten die Zeugen der Polizei weiter, hätten die Fahrer gewechselt.

Kurz darauf stoppten Polizisten den Audi. „Am Steuer saß nun eine 18-Jährige, welche sich bei einem freiwilligen Atemalkoholtest auf fast 2,2 Promille pustete“, so die Polizei. Der mutmaßliche Unfallfahrer habe einen Atemtest verweigert.

Beide mussten die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten, anschließend wurden die Führerscheine eingezogen. Die jungen Erwachsenen blieben unverletzt. Nun wird gegen den 22-Jährigen und die 18-Jährige ermittelt, unter anderem wegen Fahrerflucht. Die beschädigten Fahrzeuge blieben nach Angaben der Polizei fahrfähig.

