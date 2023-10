Nach Vandalismus im Park Sanssouci Potsdamer Flora kehrt im Frühjahr zurück

Trotz der von der Staatsanwaltschaft Potsdam ausgelobten Belohnung in Höhe von 1000 Euro fehlt bislang eine Spur zu den Verantwortlichen des Angriffs auf die Neptungrotte am 19. Februar. 66.500 Euro Schaden waren an der einzigartigen Grotte aus der Zeit Friedrich des Großen verursacht worden. Die zehn Meter hohe Grotte war nach der langjährigen und 3,5 Millionen Euro teuren Sanierung 2018 wieder eröffnet worden.