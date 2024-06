Nach Wechsel von SPD zur CDU-Fraktion Potsdamer Jusos fordern Troche zum Mandatsverzicht auf

Die Potsdamer Jusos haben den von der SPD zur CDU gewechselten Stadtverordneten Leon Troche aufgefordert, sein Mandat zurückzugeben. „Kurz nach der Wahl sich nicht mehr zu den Zielen der Sozialdemokratie zu bekennen, ist eine Täuschung der Wähler“, hieß es in einer Mitteilung der neu gewählten Jusos-Spitze am Freitag. Mit dem Wechsel zur CDU werde auch das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Kommunalpolitik beschädigt.