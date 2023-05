Nach Zeugenaufruf Potsdamer Polizei fasst mutmaßliche Schlägerin

Nachdem am vergangenen Samstag eine 69-Jährige im Potsdamer Stadtteil am Stern lebensgefährlich verletzt wurde, hat die Polizei die mutmaßliche Täterin identifiziert – auch dank Hilfe aus der Bevölkerung. Das teilte die Polizei mit. Die Behörde hatte am Montag einen Zeugenaufruf gestartet.

Die 40 Jahre alte Tatverdächtige, die auch zwei weitere Gewalttaten begangen haben soll, wurde laut Polizei in ein Fachkrankenhaus eingewiesen – wegen eines möglichen gesundheitlichen Ausnahmezustands. „Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Motiven der Tat dauern an“, hieß es weiter.

Die mutmaßliche Schlägerin hatte die Seniorin am vergangenen Samstagmorgen am Johannes-Kepler-Platz unvermittelt angegriffen und mehrfach geschlagen. Auch hatte sie versucht, ihr die Geldbörse zu entreißen. Tags darauf war die Senioren mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut Polizei befindet sie sich auf dem Weg der Besserung.