Nach Zusammenbruch verstorben Trauer um Teilnehmer des Potsdamer Schlösserlaufs

Einen Tag nach dem 19. Pro Potsdam Schlösserlauf ist einer der Teilnehmer im Krankenhaus verstorben. „Wir sind zutiefst erschüttert und getroffen. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei der Familie, den Freunden und Angehörigen und wünschen ihnen viel Kraft in dieser für sie so schwierigen Zeit“, teilte der Veranstalter in den sozialen Medien mit.

Der Läufer war am Sonntag während des Rennens zusammengebrochen. Bereits an der Strecke wurden Reanimierungsmaßnahmen durchgeführt, ehe Rettungskräfte ihn in eine Klinik brachten. Auch in den sozialen Medien war die Trauer groß. Viele User bekundeten ihr Beileid. Bereits 2010 hatte der Tod eines Teilnehmers den Schlösserlauf überschattet. Damals war ein 43-Jähriger kurz vorm Ziel des Halbmarathons verstorben.

Der Schlösserlauf mit Start und Ziel im Sportpark Luftschiffhafen gehört zu den größten Lauf-Events Potsdams. Den Halbmarathon beendeten 2857 Sportlerinnen und Sportler erfolgreich. Das Ziel des 10-Kilometer-Laufs erreichten 1559 Läuferinnen und Läufer. Auch ein Kinderlauf stand auf dem Programm.