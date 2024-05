Nach Zusammenstoß mit Tram Autofahrer in Potsdam schwer verletzt

Im Potsdamer Wohngebiet Am Stern ist am Montagmorgen ein Autofahrer bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen der Wagen und die Tram zusammen, als der 57-jährige Autofahrer von der Straße Im Schäferfeld nach links in die Katharinastraße abbiegen wollte. Dabei übersah er offenbar die parallel neben ihm fahrende Straßenbahn.

Der Wagen prallte mit der Fahrerseite gegen die Tram. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 57-Jährigen ins Krankenhaus. Der Fahrer der Straßenbahn sowie seine rund 50 Fahrgäste blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.