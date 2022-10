Nächtlicher Angriff im Bornstedter Feld Jugendlicher verletzt und beraubt worden

Zu einem nächtlichen Angriff ist es am Wochenende in der Hermann-Mattern-Promenade im Bornstedter Feld gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde sie am Samstag gegen 2 Uhr durch einen Zeugen wegen einer Körperverletzung alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Jugendlicher von mehreren unbekannten Männern angegriffen worden sein.

Die Angreifer sollen dabei auch einen Gegenstand verwendet haben. Außerdem sollen sie das Handy des Jugendlichen geraubt haben und anschließend geflohen sein. Der Jugendliche wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

In Büro eingebrochen und Dienstwagen gestohlen

Außerdem vermeldete die Polizei am Dienstag einen Einbruch und Autodiebstahl bei einer caritativen Einrichtung im Stadtteil Stern. Eine Mitarbeiterin stellte den Schaden laut Polizei am Montagmittag fest. Unbekannte waren demnach in die Büroräume eingedrungen und hatten zahlreiche Räume aufgebrochen und durchsucht.

Einen Überblick über alle gestohlenen Gegenstände gab es zunächst noch nicht. Offenbar fanden die Täter aber den Schlüssel für das besagte Dienstauto, das neben dem Gebäude geparkt war. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Erst vor wenigen Wochen war in Waldstadt ein Kühltransporter der Potsdamer Tafel gestohlen worden.

