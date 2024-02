Nächtlicher SEK-Einsatz in Potsdam Mann in Innenstadt festgenommen

SEK-Einsatz in Potsdam: In der Innenstadt ist in der Nacht zu Mittwoch im Hans-Marchwitza-Ring ein Mann vorläufig festgenommen worden. Wie die B.Z. berichtete, hatten zuvor Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) eine Wohnung gestürmt.

Den Angaben zufolge wurde die Polizei von einem SEK-Team unterstützt, weil eine Gefahrenlage bestand. Rettungskräfte waren ebenfalls vor Ort. Auf PNN-Nachfrage bestätigte die Polizeidirektion West einen Polizeieinsatz, machte aber zunächst keine weiteren Angaben zu dem Vorfall.