Nadiya Velychko lebt zwischen zwei Welten In Potsdam in Sicherheit, in der Ukraine berührt sie Herzen

Am heutigen Freitag geht es mit dem Zug in Richtung Heimat: Erst nach Przemysl im Südosten Polens und dann in die westukrainische Stadt Lwiw. Über Weihnachten und Neujahr will Nadiya Velychko mit ihrem neunjährigen Sohn nach Hause. „Das habe ich ihm versprochen“, sagt die Organistin der Lwiwer Konzerthalle, die seit März in Potsdam lebt: „Er will seinen Vater wiedersehen. Und die beiden Katzen.“

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden