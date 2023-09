Nahe der Wohnung von Olaf Scholz Versuchter Einbruch in Potsdams Innenstadt – ein Mann verletzt

Wegen eines versuchten Einbruchs sind am Donnerstagmittag mehrere Polizeiautos und Rettungswagen in die Potsdamer Humboldtstraße geeilt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Am Donnerstag hatte sich die Behörde nicht zu den Vorgängen in der Nähe des Landtags äußern wollen.

Nach Angaben der Polizeidirektion West hatte ein Mieter die Polizei gegen 12.45 Uhr über einen Angriff an seiner Wohnungstür informiert. Dabei sei eine Person verletzt worden. Der Mann wurde daraufhin laut Polizei vom Rettungsdienst versorgt, ehe er für weitere notfallmedizinische Untersuchungen in ein Krankenhaus kam. Ob es sich bei dem Verletzten um den Einbrecher handelt, ist unklar. Die Polizei äußerte sich dazu nicht.

Eine Person sei zunächst vorläufig festgenommen worden, so die Behörde. Am Abend sei diese auf Weisung der Staatsanwaltschaft Potsdam aus dem Gewahrsam entlassen worden. Zu den möglichen Hintergründen der Tat machte die Polizei keine Angaben. Nachdem Spuren gesichert und Zeugen befragt worden sind, dauerten die Ermittlungen an, so die Auskunft.

„Der Kanzler hat damit nichts zu tun“

In der Nähe des Tatorts befindet sich die Privatwohnung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Am Donnerstag spekulierten Beobachter des Einsatzes darüber, ob der Fall in Zusammenhang mit Scholz stehen könnte. Am Freitag stellte eine Polizeisprecherin klar: „Der Kanzler hat damit nichts zu tun.“

Bereits im März kam es in der Nachbarschaft von Olaf Scholz und dessen Ehefrau Britta Ernst (SPD), Brandenburgs ehemalige Bildungsministerin, zu einem Wohnungseinbruch. Als Scholz noch in der Berliner Vorstadt wohnte, war es im November 2018 und im Dezember 2020 zu Einbrüchen in das Gebäude gekommen, in dem sich seine Wohnung befand.