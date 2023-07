Nazi-Symboliken im Klassenchat Meldungen rechtsextremer Vorfälle an Potsdamer Schulen nehmen zu

Im Zuge der Debatte über rechtsextreme Vorfälle, Mobbing und Gewalt an einer Schule in Burg im Spreewald melden sich immer mehr Schulen beim Bildungsministerium mit ähnlich klingenden Problemen – auch aus Potsdam. Wurden im ersten Halbjahr noch drei rechtsextremistisch eingestufte Vorfälle von Schulen in der Landeshauptstadt gemeldet, waren es seit den Winterferien schon sechs. Das teilte Ministeriumssprecherin Ulrike Grönefeld auf PNN-Anfrage mit. Die insgesamt neun Meldungen stammten aus ebenso vielen Schulen. Weitere Details nannte die Sprecherin nicht.