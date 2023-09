Neben dem Humboldt-Gymnasium 13 neue Wohnungen werden nächstes Frühjahr fertig

Zwei neue Mehrfamilienhäuser der Babelsberger Kirsch & Drechsler Hausbau GmbH sollen im kommenden Frühjahr fertig werden. Das teilte das Unternehmen anlässlich eines Bergfests für das Projekt am Freitag mit. Die sogenannten „Humboldt-Zwillinge“ entstehen demnach neben dem Humboldt-Gymnasium in der Heinrich-Mann-Allee. „Die Architektur ist modern, passt sich aber an die umgebende, historische Bausubstanz an“, hieß es.

Gebaut werden demnach zwei Dreigeschosser mit insgesamt 13 barrierearmen Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer Wohnungen mit Wohnflächen von 46 bis 108 Quadratmetern. Zur Ausstattung gehören Balkone, Pkw-Stellplätze – auf Wunsch mit E-Ladesäule – und Fahrradstellplätze. Auf dem begrünten Grundstück wird zudem ein Spielplatz entstehen. Schon mehr als die Hälfte der Wohnungen seien an Eigennutzer oder Investoren verkauft, hieß es von dem Unternehmen weiter. Dessen Geschäftsführer ist Wolfhard Kirsch, der zuletzt als Stadtverordneter vom aufgelösten Bürgerbündnis zur CDU gewechselt ist.