Neu Fahrland wehrt sich Bloß keine Veränderung

Es ist eine Binse: Wenn eine Stadt ungeplant schnell wächst, verursacht das Wachstumsschmerzen. Welche Konflikte das verursachen kann, zeigt sich gerade im eigentlich beschaulichen Ortsteil Neu Fahrland. Eine Tramtrasse nach Krampnitz soll dort hindurchführen, ferner ein neues Gymnasium gebaut werden. Nein, sagen dazu viele Anwohner. In Sachen Straßenbahn scheint die Kriegskasse für Klagen vor Gericht gut gefüllt.

Doch ist der Widerstand angemessen? Beispiel Tramtrasse. Deren Vorteile sind aus gesamtstädtischer Perspektive - im Vergleich zur Binnensicht eines 1700-Seelen-Ortsteils - immens. Denn von der Straßenbahn würden eben tausende Fahrländer und die künftigen Bewohner von Krampnitz profitieren. Und gerade der neue Stadtteil im Norden kann nur genügend wachsen, klimaneutral betrieben werden und als Korrektiv für die steigenden Mietpreise in Potsdam dienen, wenn die Tram kommt. Dazu kommt: Wer den Dauerstau auf der Bundesstraße 2 wirksam bekämpfen will, der muss Alternativen zum Auto anbieten - für mehr Straßen ist kein Platz im Norden.

Vom Boom auch profitiert

In diesem Sinne kann die Tramtrasse sogar eine Chance sein für manche Hausbesitzer in Neu Fahrland, dass der Wert ihrer Grundstücke noch weiter steigt durch die bessere Anbindung - und dies noch ohne den Wertzuwachs, den ihre Immobilien schon durch den Potsdam-Boom der vergangenen Jahrzehnte erfahren durften. Und auch hier gilt: Der Rechtsweg für Entschädigungsklagen steht offen - wenn es Verluste gibt, muss die Stadt eben für Verluste aufkommen.

Vollends unangemessen wirkt die Ablehnung einer neuen Schule in Neu Fahrland, über die eigentlich schon viel zu lange von der Politik diskutiert wird - wie sich jüngst zeigte, als Dutzende Sechstklässler aus nördlichen Ortsteilen im laufenden Ü7-Verfahren eben nicht ihre Wunschschule bekamen und nun durch die halbe Stadt kutschen müssen.

Doch in Neu Fahrland warnen Bedenkenträger angesichts eines möglichen neuen Gymnasiums vor Ort sofort vor einem Verkehrschaos vor Ort - das übrigens mit einer vernünftigen Tramanbindung vermutlich eine Chimäre ist. Solcher Verlust an Solidarität, gerade auch mit Kindern und Jugendlichen, war leider schon an anderer Stellen der Stadt mit verhinderten Sportplätzen zu beobachten. Doch wer in Potsdam wohnt, muss eben auch mit dem Wachstum dieser schönen Stadt klarkommen, dass zum Beispiel Schulen oder Tramverbindungen errichtet werden müssen. Wer das verhindern will - ist eben vor allem egoistisch.