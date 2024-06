Neu im Waldstadt Center Arabischer Supermarkt „Hartna“ bietet „alles, was eine Familie braucht“

„Hartna“ – unsere Nachbarschaft – hat die syrische Familie Arbash ihren Supermarkt genannt. Seit Anfang April bereichern die Arbashs mit ihren arabischen Lebensmitteln, Haushaltswaren und auch Kunsthandwerk das Angebot im Waldstadt Center. Von 9 bis 22 Uhr kann man bei ihnen einkaufen.

Ein Markt für arabische Kost fehlte

„Uns war aufgefallen, dass es in der Nähe keine arabischen Lebensmittel zu kaufen gibt“, sagt Mahmout Arbash. Für das geliebte Fladenbrot, halal Fleisch oder bestimmte Käsesorten müssten die Menschen ins Potsdamer Zentrum oder bis nach Berlin fahren. Den Arbashs, die seit neun Jahren in Deutschland leben, ging es genauso. Warum also nicht selbst einen Laden mit all diesen Dingen eröffnen?

Handelserfahrungen bringt Vater Arbash mit. Er hat in Damaskus einen Großhandel geführt. Im Geschäft Am Moosfenn unterstützen ihn nun seine Söhne Loay und Mahmout sowie Tochter Tharwat. Die 25-Jährige ist studierte Chemikerin und lebt noch nicht so lange in Deutschland bei der Familie. Während sie auf die Anerkennung ihres Abschlusses wartet, lernt sie Deutsch und freut sich sichtlich, das Erlernte auszuprobieren, wenn sie an der Kasse aushilft.

Die beiden Söhne Loay Arbash und Mahmout Arbash (v.l.) führen mit ihrem Vater den „Hartna“-Supermarkt. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Mehr als 1000 Produkte

Über 1000 Produkte findet man in den Regalen und Kühltruhen, an der Frischetheke und am Backwarenstand. Frisches Obst und Gemüse – das meiste aus der Region – kann man vor dem Laden auswählen. Nach einer Art Markt-Motto gefragt, sagt Mahmout: „Alles, was eine Familie braucht.“

In den Regalen warten mehr als 1000 Produkte. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Der Renner ist aktuell der Chilal. Das ist ein für Syrien typischer sehr cremiger Käse aus Kuhmilch in Form eines geflochtenen Zopfs. Und natürlich die süßen Blätterteigpasteten Baklava mit Pistazien, Nüssen oder Lavendel.

Baklava mit Lavendelgeschmack. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Ausgesprochen ungewöhnlich erscheint der Kaffee in Flaschen. Man müsse ihn einfach nur erwärmen und er sei wirklich sehr stark, erklärt Loay. Er ist mit 35 Jahren der Älteste der Geschwister und arbeitet als Schwimmlehrer und Rettungsschwimmer in der Kristalltherme in Ludwigsfelde.

Wer gern Koch- und Backrezepte ausprobiert, ärgert sich oft, wenn er für eine Messerspitze eines besonderen Gewürzes im Supermarkt eine ganze Packung kaufen muss. Im „Hartna“ ist das nicht nötig. Die Wand mit über 30 durchsichtigen Schütten ist ein Paradies für diese Kunden. Nüsse, Zimt, Pfeffer in allen Farben, Kurkuma, Ingwer, Sesam, Kardamom, Lorbeerblätter und vieles mehr kann man sich hier auch in kleinen Mengen abwiegen lassen.

Gewürze zum Portionieren. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Der Laden sei vom ersten Tag an gut angenommen worden, sagen die Brüder. Die Familie freue sich, dass – anders als erwartet – auch viele deutsche Kunden aus der Nachbarschaft kommen. Diese hätten viele Fragen zu den ihnen unbekannten Lebensmitteln, berichtet Mahmout. Der 29-Jährige studiert Informatik und unterstützt seinen Vater so oft es geht im Laden. Aktuell beschriftet er Stück für Stück die Regale und die Theken mit Erklärungen in deutscher Sprache.

Am liebsten aber sind Mahmout und Loay Arbash im Gespräch mit ihren deutschen Kunden, erklären die Produkte und geben Tipps zu deren Zubereitung. Dank ihrer guten Deutschkenntnisse ist das kein Problem.