Neuaufstellung des Schulfachs Musik Uni Potsdam leitet EU-Projekt

Mit einem neuen Projekt soll das Schulfach Musik europaweit neu aufgestellt werden. Unter der Leitung der Universität Potsdam entsteht eine Teacher Education Academy for Music, kurz TEAM. Es ist eines von 16 neuen Projekten, die die EU mit 1,5 Millionen Euro finanziert.

Das Projekt will künftige Lehrkräfte in allen Phasen ihrer Ausbildung auf die Bewältigung aktueller Aufgaben wie dem Umgang mit digitalen Medien, interkulturellem Lernen und gesellschaftlichem Wandel vorbereiten und die dafür erforderlichen Kompetenzen vermitteln. Ein Schwerpunkt des neuen Programms werde auf qualitativ hochwertige Schulpraktika im Ausland mit einem Mentoring aus länderübergreifender Perspektive liegen, teilte die Uni mit.

„Dynamik des Wandels“

„Wir wollen eine Dynamik des Wandels schaffen“, so Isolde Malmberg, Projektkoordinatorin und Professorin für Musikpädagogik und Musikdidaktik an der Uni Potsdam. „Auf diese Weise soll langfristig ein musikpädagogisches Netzwerk in Europa gefördert werden.“

15 Partner, dazu zählen Schulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen aus zwölf europäischen Ländern, sollen im Projekt zusammenarbeiten. Partner sowie europäische Nichtregierungsorganisationen im Bereich Musik ergänzen das Netzwerk.