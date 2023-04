Neubau für GFZ Entwürfe in Ausstellung auf Telegrafenberg zu sehen

Das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) bekommt ein neues Verwaltungs- und Kommunikationszentrum auf dem Telegrafenberg. Bei einem für das Vorhaben ausgelobten anonymisierten Architekturwettbewerb kürte das Preisgericht mit externer Beteiligung aus 15 eingereichten Beiträgen den Entwurf Jörg Friedrich/Studio PFP (Hamburg) und Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten (München) zum Sieger, wie die Wissenschaftseinrichtung mitteilte. Alle Entwürfe sind noch bis 20. April jeweils Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr im Lesesaal der GFZ-Bibliothek zu besichtigen.

Der Neubau soll an der Stelle des Gebäudes A43 entstehen, rechts vom aktuellen GFZ-Eingangsgebäude. Es soll flexible Büro- und Gemeinschaftsflächen in den oberen Geschossen sowie einen Empfangs-, Ausstellungs- und Konferenzbereich im Erdgeschoss beinhalten, hieß es. Einen Zeitplan nannte das GFZ nicht. Man werde „in Kürze“ mit den erstplatzierten Büros in Vertragsverhandlungen gehen.

