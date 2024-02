Neubauten in Potsdamer Mitte Einzug für diesen Sommer geplant

An den derzeit oft trüben Februartagen muss man schon etwas Glück haben, aber wenn dann doch mal die Mittagssonne scheint, bekommt man einen Eindruck, wie die neue Häuserzeile am Alten Markt künftig wirken wird. Am Klingnerschen Haus ist das Gerüst schon vor einen paar Monaten gefallen und gibt den Blick auf die grünliche Fassade frei. Und auch an den Nachbargebäuden ist der Fortschritt sichtbar. An einer weiteren Fassade ist das Baugerüst verschwunden.