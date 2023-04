Neue Ausgabestelle der Tafel Angebot für bedürftige Rentner in Potsdam-West

Die Tafel Potsdam richtet eine neue Essensausgabestelle für bedürftige Rentnerinnen und Rentner ein: In der Begegnungsstätte der Volkssolidarität (Zeppelinstraße 163a) gibt es ab dem 4. Mai immer donnerstags um 14.30 gespendetes Essen. Eine Sprechstunde für den Erhalt von Berechtigungskarten wird es am nächsten Mittwoch (26.4.) um 13 Uhr in der Begegnungsstätte geben.

Bis auf weiteres können sich 30 Einzelpersonen oder Doppelhaushalte registrieren. Mit dem Angebot wollen Tafel und Volkssolidarität älteren Menschen, für die der Weg zur Tafelausgabestelle in Drewitz körperlich zu beschwerlich ist, den Zugang zu den Lebensmittel-Spenden leichter machen, so Tafel-Geschäftsführerin Imke Georgiew.

