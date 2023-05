Neue Bar in Potsdam eröffnet Rankelmut statt Rückholz

In Potsdams Westen hat ein gastronomischer Traditionstreff unter neuem Namen eröffnet. In der Sellostraße 28 hat seit dem 1. Mai die Bar Rankelmut ihre Pforten geöffnet. Der Standort ist ein bekannter Gastro-Treff, über Jahre hatte hier die Traditionsbar „Rückholz“ ihren Sitz, die im Zuge der Corona-Einschränkungen schließlich für immer schloss.

Nun startet ein Potsdamer Gastronom unter neuem Namen am alten Rückholz-Standort in der Brandenburger Vorstadt durch: Ronny Rammelt, der einst mit Kompagnon Stefan Hummel die Potsdamer Lokal-Legende „Bar Fritz’n“ in der Potsdamer Innenstadt etablierte, will nun mit dem Rankelmut neu beginnen.

Ein Blick in das Innere der Bar. © Andreas Klaer

Geöffnet ist die Rankelmut-Bar mit den charakteristischen Kacheln an den Wänden – einst war das Lokal eine Metzgerei – nach ersten Planungen zunächst von Dienstag bis Sonntag ab 15 Uhr. Mit einem Kaffee- und Kuchenangebot am Nachmittag soll begonnen werden, im Laufe des Nachmittags soll die Café-Stimmung sich dann in ein klassisches Barangebot wandeln.

Unter der Woche soll der Gastronomiebetrieb bis 23 Uhr gehen, am Wochenende plant Rammelt mit seinem Team, bis 1 Uhr Cocktails und andere Getränke in der Sellostraße 28 auszuschenken.