Neue Bevölkerungsprognose Potsdam wächst schneller als alle anderen Städte

Potsdam ist die kreisfreie Stadt in Deutschland, die bis 2045 am meisten Bevölkerung hinzugewinnen wird. Diese Einschätzung findet sich in der neuen Bevölkerungsprognose des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), die jetzt veröffentlicht worden ist. Demnach soll die Zahl der Potsdamerinnen und Potsdamer zwischen 2021 und 2045 noch einmal um 14,9 Prozent steigen. Ausgehend von den mehr als 183.000 Einwohnern Ende 2021 würden dann 2045 rund 210.000 Menschen in der Landeshauptstadt leben.