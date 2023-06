Neue Chefin gefunden Bettina Biffi führt künftig den Verkehrsbetrieb

Die 51 Jahre alte Wirtschaftsjuristin Bettina Biffi wird die neue kaufmännische Geschäftsführerin des Potsdamer Verkehrsbetriebs (ViP). Das teilte das Unternehmen im kommunalen Stadtwerke-Verbund jetzt nach einer Entscheidung seines Aufsichtsrats mit. Sie ersetzt Claudia Wiest, die im vergangenen Juli überraschend ihren Abschied in Richtung der Bremer Straßenbahn AG verkündet hatte. Damit ist die Doppelspitze der Verkehrsbetriebe wieder komplett, Technikchef bleibt Uwe Loeschmann.

Bettina Biffi arbeitet schon länger im Stadtwerke-Verbund, der in den 2010ern zweimal auch von Skandalen um seine damaligen Führungsspitzen belastet war. So war sie von Dezember 2003 bis April 2013 Leiterin der Abteilung Controlling und Betriebswirtschaft bei der Energie und Wasser Potsdam (EWP). Dann ging sie als Leiterin in die Stabsabteilung Konzernrevision der Stadtwerke, war seit 2016 Prokuristin und arbeitete zuletzt auch noch als Antikorruptionsbeauftragte in dem Unternehmen - was sich nach PNN-Informationen mit dem neuen Job aber ändern soll. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) lobte sie als „eine erfahrene und durchsetzungsstarke Führungskraft“, die langjährige, umfangreiche Kompetenz bewiesen habe. Bettina Biffi ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Zu den wichtigsten aktuellen Aufgaben des ViP zählt der Ausbau der Tramtrasse in das geplante neue Viertel Krampnitz.