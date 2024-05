Neue Drogerie-Filiale Rossmann zieht ins Potsdamer Havel-Nuthe-Center

Die Drogeriekette Rossmann eröffnet am 1. Juni mit einem Markt im Drewitzer Havel-Nuthe-Center eine weitere Filiale in Potsdam. Wie der Discounter mitteilte, soll der Markt auf rund 450 Quadratmetern ein umfangreiches Drogerie-Sortiment, aber auch Biokost sowie Lebens- und Genussmittel bereithalten. In der neuen Filiale werden insgesamt acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sein, hieß es weiter. Fünf der Mitarbeiter seien Neueinstellungen.

Für Rossmann ist es die sechste Filiale in Potsdam. Zuvor war an gleicher Stelle an der Konrad-Wolf-Allee ein Drogeriemarkt der Kette Budnikowsky aus Hamburg. Die Filiale, die einzige der Kette in Brandenburg, wurde nach nur zwei Jahren des Bestehens im November 2023 wieder geschlossen.