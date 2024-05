Neue Führungskraft im Rathaus Das ist Potsdams künftige Jugendamtschefin

Das krisengeschüttelte und lange führungslose Potsdamer Jugendamt hat eine neue Chefin. Es handelt sich um Alexandra Mebus-Haarhoff, derzeit noch Bereichsleiterin Ost bei der Fröbel-Gruppe, einem der größten Träger von Kindergärten und Horten in Deutschland. Die Personalie haben die Stadtverordneten am Mittwochabend mit großer Mehrheit abgesegnet, im nicht-öffentlichen Teil ihrer Sitzung.

Am Donnerstag stellte sich die 51-Jährige, die seit 25 Jahren in Potsdam lebt, bereits der Presse vor. Sie habe sich für die Leitung der Behörde wegen der Bandbreite der Aufgaben beworben, sagte die gebürtige Magdeburgerin. Sie lege Wert auf „Austausch auf Augenhöhe“ und einen „fairen Umgang“, wolle „Verantwortungsspielräume lassen“ und Prozesse effizienter gestalten, auch mit Hilfe der Digitalisierung, beschrieb sie allgemein ihre Ziele und ihr Verständnis als Führungskraft. Bisher war sie für 1400 Mitarbeiter zuständig, künftig werden es knapp 200 sein.

Der Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport, Walid Hafezi, stellte die neue Leitung des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie, Alexandra Mebus-Haarhoff (beide Grüne), vor. © Andreas Klaer/PNN

Ihre Erfahrung wird sie benötigen. Denn das Potsdamer Jugendamt, speziell der Kinderschutzbereich, hat auch in diesem Jahr Schlagzeilen wegen chronischen Personalmangels gemacht. In einem Brandbrief hatten Mitarbeiter anonym zuletzt die desolate und von Überlastung gekennzeichnete Lage in der Abteilung angeprangert. Jugenddezernent Walid Hafezi (Grüne) hatte Probleme bei der Besetzung offener Stellen eingeräumt, auch wegen Fachkräftemangels. Hier gelte es, auch mit Blick auf den sich verschärfenden demografischen Wandel, die Mitarbeiter langfristig zu binden und neue Fachkräfte so anzusprechen, dass diese sich tatsächlich auch bewerben, machte Mebus-Haarhoff deutlich. Und: Das werde nicht nur einige Monate dauern.

Weitere offene Führungsstelle Im Dezernat von Dezernent Walid Hafezi (Grüne) ist auch der Fachbereich Bildung und Sport nur mit einem kommissarischen Leiter besetzt. Die Leitung dort solle noch in diesem Jahr geklärt werden, kündigte Hafezi am Donnerstag an.

Ihre Arbeit im Rathaus beginnt am 1. September. Ihr Fachbereich ist neben dem Kinderschutz auch für die Kita-Planung, Jugendsozialarbeit sowie Familienberatungen zuständig. Gerade die Kosten für sogenannte Hilfen zur Erziehung waren in den vergangenen Jahren explodiert.

Ihr künftiger Vorgesetzter, Jugenddezernent Hafezi, lobte: „Sie war im Auswahlprozess die mit Abstand qualifizierteste Bewerberin.“ Für Irritationen im Vorfeld hatte allerdings gesorgt, dass Mebus-Haarhoff wie Hafezi bei den Grünen ist und in der Innenstadt als Kommunalwahl-Kandidatin für die Stadtverordnetenversammlung aufgestellt ist. Der Parteitag dafür war allerdings schon Ende Januar. Damals war ihre neue Stelle noch nicht ausgeschrieben, ihre Bewerbung folgte erst im März, so die Erklärung.