Neue Gleise und Haltestelle Bis November Bauarbeiten in Friedrich-Ebert-Straße

Vom 3. Juni bis voraussichtlich 3. November werden in der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Helene-Lange-Straße und Puschkinallee die Straßenbahngleise in sieben Bauphasen erneuert. Parallel wird auch die Haltestelle Reiterweg/Alleestraße barrierefrei umgebaut. Vom 5. bis 10. Juni wird ein Abschnitt der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe der Hausnummern 58/68 gesperrt, sowie ein Teilabschnitt in der Puschkinallee auf Höhe der Nummern 2/3. Ab dem 10. Juni wird die Zufahrt aus Richtung Alleestraße/Reiterweg nicht mehr möglich sein, aus südlicher Richtung ist kurz hinter Helene-Lange-Straße Ende.

Der Tramverkehr wird fast durchgehend eingleisig und mit leicht veränderten Zeiten aufrechterhalten, am 8. und 9. Juni wird ein Ersatzverkehr eingerichtet. Die Buslinien werden ab 3. Juni umgeleitet.