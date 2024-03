Neue Ideen für Potsdams „Blauen Lichterglanz“ Wer darf beim Weihnachtsmarkt-Workshop mitdiskutieren?

Teilnahme nur per Online-Anmeldung und Auswahlverfahren: Wer über Standort, Gestaltung und Ambiente des umstrittenen Weihnachtsmarktes „Blauer Lichterglanz“ mitdiskutieren möchte, musste ausgewählt werden. Am Sonntag, 17. März, veranstaltet die Landeshauptstadt Potsdam im Potsdam Lab den ersten Workshop für ein neues Weihnachtsmarkt-Konzept – mit begrenzten Plätzen und unter Ausschluss der Presse. All das, um alle Interessen und Perspektiven zu berücksichtigen.