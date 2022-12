Neue Potsdamer Spendenaktion Geld für die Tafel und die Ukraine-Hilfe

Der Verein Potsdamer Toleranzedikt hat zu Weihnachten eine Spendenaktion gestartet: Dabei spenden Potsdamerinnen und Potsdamer die Hälfte ihrer Energiepauschale in Höhe von 300 Euro. Das gesammelte Geld soll den Angaben nach zur Hälfte vor Ort eingesetzt werden und daher an die Potsdamer Tafel gehen. Die andere Hälfte will der Verein an die Hilfsaktion des Potsdamer Klinikums „Ernst von Bergmann“ für die Ukraine weitergeben. Über die Aktion werden regelmäßig medizinische Hilfsgüter in das Kriegsgebiet geschickt.

Zu den Erstunterzeichnern der Spendenaktion gehören unter anderem Kulturministerin Manja Schüle (SPD), der Chef des Filmorchesters Babelsberg Klaus-Peter Beyer, Katja Melzer, Direktorin des Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Oberbürgermeister a.D. Jann Jakobs (SPD) und Schauspielerin Isabell Gerschke. Mehr Infos auf potsdamer-toleranzedikt.de.

