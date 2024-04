Neue Prognose zur Einwohnerzahl Potsdam wächst langsamer – und wird älter

Potsdams Wachstum wird sich in den nächsten Jahren weiter verlangsamen. Während Brandenburgs Landeshauptstadt wächst, wird die Bevölkerung im Durchschnitt älter. Das ist ein Ergebnis einer neuen Studie der Bertelsmann Stiftung. In ihrem „Wegweiser Kommune“ nehmen die Gütersloher Forscher die Bevölkerungsentwicklung in allen 401 deutschen Kommunen sowie bundesweit in den Blick.