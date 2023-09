Neue Schule im Brunnenviertel Anmietung kostet die Stadt mehr als neun Millionen Euro

Die Stadt Potsdam muss für den Bedarf an Schulen in den kommenden Jahren weitere Millionenkosten schultern. So liegt die Miete für das geplante und dringend benötigte neue Gymnasium im Brunnenviertel an der Heinrich-Mann-Allee bei anfänglich rund 83.000 Euro im Monat. Das geht nach PNN-Informationen aus der nicht-öffentlichen Beschlussvorlage hervor, die der Hauptausschuss am Mittwochabend (13.9.) hinter verschlossenen Türen beraten soll. Die Summe entspricht knapp einer Million Euro pro Jahr. Dazu kommen noch 1,7 Millionen Euro Umbaukosten. Angemietet werden soll für zehn Jahre - mit Option auf Verlängerung.