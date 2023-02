Neue Wendung in Debatte um Garnisonkirche Rechenzentrum steigt aus Kompromiss-Prozess aus

Der Kompromisskurs von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) in Sachen Garnisonkirche steht vor dem Scheitern: Die Nutzer des Rechenzentrums haben sich gegen eine weitere Beteiligung an der Machbarkeitsstudie zum sogenannten „Forum an der Plantage” entschieden. Grund seien die von der Stiftung Garnisonkirche am Wochenende gestellten Bedingungen für den von Schubert vorangetriebenen Prozess.

Den Schlussstrich verkündete das Kreativhaus am Dienstag nach einer Vollversammlung, bei der gegen eine weitere Zusammenarbeit votiert wurde. Von den „ursprünglichen Voraussetzungen“ für den gemeinsamen Prozess sei nur wenig übrig, es sei „keine Ergebnisoffenheit“ erkennbar.

Attackiert wird insbesondere die Forderung, für einen Neubau zwischen Rechenzentrum und dem neuen Turm der Garnisonkirche müsse die Kubatur des einstigen Kirchenschiffs „Ausgangspunkt der Überlegungen sein“. Das widerspreche der ursprünglichen Intention, erst mögliche Inhalte zu klären und dann erst die bauliche Form. So sei auch der vollständige Erhalt des Rechenzentrums, das sich mit einer Gebäudeecke auf dem früheren Areal des Kirchenschiffs befindet, nicht mehr möglich, kritisieren die Nutzer.

In einem Grundsatzbeschluss vom Januar vor einem Jahr hatten sich die Stadtverordneten noch für einen weitgehenden Erhalt des Künstlerhauses ausgesprochen - und für eine Machbarkeitsstudie samt Arbeitsgruppen, um eine Idee für das gesamte Umfeld des Turms zu entwickeln. Auch als Schubert mit Vertretern von Stiftung und Rechenzentrum im Dezember 2021 die Kompromissidee für den Standort verkündete, war noch von einem „weitgehenden oder vollständigen Erhalt“ des Baus die Rede, erinnerten die Nutzer.

Die GK-Stiftung will mit dem lebendigen Wirken von über 300 Menschen aus dem RZ offenbar nichts zu tun haben. Aus der Erklärung des Rechenzentrums

Doch das Rechenzentrum glaubt daran nicht mehr. Denn mit den Beschlüssen des Stiftungskuratoriums vom Wochenende werde „eine umfängliche Distanz aufgebaut“ - etwa mit dem Satz: „Ein angemessener Abstand zur Nachbarbebauung (RZ) muss gewährleistet sein“. Die Stiftung wolle also „mit dem lebendigen Wirken von über 300 Menschen aus dem Rechenzentrum offenbar nichts zu tun haben“, so die Interpretation der Nutzer. Für Irritationen sorgt ferner der Passus, „die touristische Attraktivität des Turmes“ dürfe durch die Bebauung und deren Funktion „nicht beeinträchtigen werden“.

Aus Sicht des Rechenzentrums stellen sich dazu mehrere Fragen. Erstens: „Wer legt fest, was touristisch - und für die Bewohner:innen von Potsdam - attraktiv ist?“ Und: „Kann es nicht gerade auch das enge Nebeneinander der verschiedenen Inhalte, Nutzungsformen und Zeitschichten sein?“ Sowie drittens: „Oder geht es eben doch nur darum, barocke Fassade ohne Brüche zu präsentieren?“

Unter diesen Vorgaben werde man nicht mehr an der Machbarkeitsstudie mitwirken, so die Nutzer des Rechenzentrums. Die Frage sei nun: „Warum sollte die Landeshauptstadt dafür viel Geld ausgeben, wenn die Stiftung Garnisonkirche im Vorfeld schon so viele einschränkende Bedingungen festschreibt?“

Eigentlich sollten die Stadtverordneten am 1. März über den Start dieser Machbarkeitsstudie entscheiden. Offizielle Reaktionen aus der Stadtpolitik oder aus dem Rathaus gibt es bisher nicht. Die Beschlusslage vor dem besagten Votum vor einem Jahr war, dass der nun als Künstlerhaus genutzte DDR-Bau gänzlich abgerissen werden muss.

