Neuer Bäcker in der Brandenburger Straße Potsdamer Filiale von „Zeit für Brot“ eröffnet am Freitag

In der Brandenburger Straße hat am Freitag eine Filiale der Edel-Bäckerei „Zeit für Brot“ geöffnet. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin den PNN: „Seit heute Nacht zieht der Duft von Frischgebackenem durch die Brandenburger Straße.“ Das Geschäft befindet sich an der Ecke zur Jägerstraße, wo einst ein Starbucks-Café ansässig war. Versprochen wird eine Art Schaubäckerei in Bioqualität, wie bereits in anderen Läden in Berlin, Stuttgart oder Hamburg verwirklicht. Das Markenzeichen von „Zeit für Brot“ sind Zimtschnecken.

Verkauft wird laut der Unternehmens-Homepage heute und am Samstag von 10 bis 18 Uhr, die Öffnungszeiten ab Montag sind jeweils zwischen 10 und 20 Uhr taxiert. Auch am Sonntag ist die Bäckerei offen.

Über Monate waren dort schon Handwerkergeräusche von den nötigen Umbauarbeiten hörbar. Zunächst hatte man auf eine Eröffnung im vergangenen Herbst gehofft - allerdings musste man auch länger nach Personal suchen.

