Neuer Chefarzt am Bergmann-Klinikum Infektiologe bringt Erfahrung aus den USA mit

Daniel C. Baumgart ist seit 1. Januar Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Infektiologie und Rheumatologie am Potsdamer Bergmann-Klinikum. Er übernimmt die Aufgabe von Thomas Weinke, der nach 25 Jahren als Chefarzt in den Ruhestand wechselte, teilte das Klinikum mit.

Daniel C. Baumgart ist neuer Chefarzt am Klinikum „Ernst von Bergmann“ in Potsdam. © Daniel Baumgart / Daniel Baumgart

„Wir freuen uns, einen so hochkompetenten und national wie international geschätzten Chefarzt zu gewinnen“, sagte Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt. Mit seiner Expertise werde Baumgart die Klinik weiterentwickeln.

Baumgart will seine Erfahrungen aus den USA einbringen. Thomas Weinke war im Juni 2020 nach dem schweren Corona-Ausbruch im Klinikum von seinem Posten als Ärztlicher Direktor abberufen worden.

