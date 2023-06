Neuer Dezernent Walid Hafezi startet am 1. September in Potsdam

Der im Mai von den Stadtverordneten gewählte neue Beigeordnete für Bildung, Jugend, Kultur und Sport – Walid Hefezi von den Grünen – kann am 1. September mit seiner Arbeit in Potsdam starten. Das bestätigte er den PNN am Donnerstag. Der Sozialwissenschaftler ist derzeit noch Professor an der RheinMain-Universität im hessischen Wiesbaden. Erste Gespräche in Potsdam hat er aber schon geführt. Derzeit suche er noch eine Wohnung: „Das ist gar nicht so einfach.“

Hafezi ist für acht Jahre gewählt. In seinem künftigen Geschäftsbereich arbeiten mehr als 490 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es geht um Themen wie die Schul- und Sportplatzmisere in der Stadt, den sensiblen Bereich Kinderschutz und Personalprobleme im Jugendamt sowie die Kulturförderung in Zeiten knapper Kassen. Hafezi ist der Nachfolger von Noosha Aubel (parteilos), die im vergangenen Jahr das Handtuch geworfen hatte.