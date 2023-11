Neuer Fördertopf fürs Klima Potsdamer Schlösserstiftung hofft auf Millionen Euro für bedrohte Parks

Es geht um wichtige Projekte zum Schutz vor Auswirkungen des Klimawandels: Dafür können Schlösserstiftung und auch die Stadtverwaltung mit zusätzlichen Fördergeldern in Millionenhöhe planen. So stellen Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) und Klimaschutzminister Axel Vogel (Grüne) am Freitag einen gemeinsamen Fördertopf beider Ministerien mit einem Gesamtvolumen von 55 Millionen Euro vor – von dem gerade denkmalgeschützte Park- und Gartenanlagen wie in Potsdam profitieren sollen. Insofern soll der Pressetermin auch im besonders bedrohten Park Babelsberg stattfinden.