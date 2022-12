Neuer Immobiliendeal Gelände der „Märkischen Allgemeinen“ hat neuen Eigentümer

Die in der Immobilienwirschaft tätige Livos-Gruppe hat den Büro- und Druckereistandort der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ in der Friedrich-Engels-Straße übernommen. Das teilte der 2005 gegründet Investor am Dienstag mit. Die Zeitung werde weiter der Hauptmieter auf dem 39.000 Quadratmeter großen Gewerbeareal bleiben, hieß es. Zeitungseigner ist die Madsack-Mediengruppe aus Hannover.

Allerdings müssen sich die Mitarbeiter auf neue Nachbarn einstellen. „Wir gehen davon aus, dass - im Rahmen einer Optimierung des Standortes - bald interessante Büroflächen für neue Mieter auf dem Gelände zur Verfügung gestellt werden können“, so ein Livos-Vertreter. Schon länger gab es Gerüchte zum Verkauf des Geländes. Noch im Oktober hatte eine Madsack-Sprecherin auf PNN-Anfrage zu Verkaufsabsichten keine Stellungnahme abgegeben.

