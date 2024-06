Neuer Landschaftsparcours Den Potsdamer Norden erwandern

Er soll eine Einladung sein, um den Norden Potsdams zu erradeln oder erwandern: Am Freitag wurde der neue Historische Landschaftsparcours eingeweiht. Vier Routen führen dabei vorbei an 18 Schildern, die an 15 Standorten in Marquardt, Fahrland und Satzkorn auf Potsdamer Seite, sowie in Ketzin und in Wustermark im Havelland aufgestellt wurden. Die kürzeste Route hat rund zehn Kilometer, die längste etwas mehr als 50 Kilometer.