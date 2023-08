Neuer Name Gymnasium Bornstedt wird zum „Dalton-Gymnasium Potsdam“

Das neue Gymnasium Bornstedt soll umbenannt werden: „Dalton-Gymnasium Potsdam“ wird es in Zukunft heißen, so hat es eine Abstimmung in der Schule ergeben. Wer jetzt als Erstes an die Daltons denkt, also die Widersacher der Comic-Figur Lucky Luke, liegt falsch: Hintergrund des Namens ist die sogenannte Dalton-Pädagogik, ein reformpädagogisches Konzept aus den USA, bei dem Schülerinnen und Schülern viel Freiheit bei der Gestaltung ihrer Lernzeit gelassen wird.

„Ein Name, der unser Profil klar identifiziert und unsere Zugehörigkeit zur internationalen Dalton-Familie signalisiert“, heißt es auf der Webseite der Schule. Das Konzept geht auf die US-amerikanische Pädagogin Helen Pankhurst zurück, die von Maria Montessori beeinflusst war. Sie stellte das selbstständige Lernen ins Zentrum ihrer Pädagogik, umgesetzt wurden ihre Ideen erstmals 1916 in einer Schule in der Stadt Dalton (Massachusetts).

„Rein praktisch bedeutet es, dass ein Drittel jedes Faches ab dem Schuljahr 2023/24 in selbstorganisiertem Lernen stattfinden wird“, heißt es auf der Webseite des Gymnasiums. Lernbegleiterinnen und -begleiter erstellen Lernaufträge, die in der sogenannten Dalton-Zeit von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden sollen. „Dabei steht es ihnen frei, wann in welchem Fach gelernt wird.“

Nicht das Lehren, sondern das Lernen soll dabei im Vordergrund stehen: „Mit Fokus auf den Lernprozess verändert sich die Rolle der Lehrkraft zur Lernbegleitung“, heißt es auf der Webseite. „Kreativität, Empowerment und Autonomie sollen deshalb bestimmende Leitmotive werden.“ Selbstständigkeit und Lernfreude sollen auf diese Weise gefördert werden. Sich zeitlich selbst zu organisieren ist dabei eine große Herausforderung für die Jugendlichen, bei Problemen sollen ihnen die Lernbegleiterinnen und -begleiter unter die Arme greifen.

Auch ein fiktiver Charakter stand zur Namenswahl

Dalton-Schulen gibt es vor allem in den USA und den Niederlanden. Hierzulande ist die Dalton-Pädagogik noch nicht weit verbreitet, bundesweit gibt es nur elf Gymnasien, die von der Dalton-Vereinigung anerkannt werden. Das Potsdamer Gymnasium wurde von dem Verein als „Dalton-Schule in Entstehung“ zertifiziert.

Über den neuen Namen war am 11. Juli beim Jahresabschlussfest abgestimmt worden: Zur Auswahl standen die Namen „Gymnasium Bornstedt“, „Toni Biloba Gymnasium“ und „Dalton-Gymnasium Potsdam“. Eine Gruppe aus Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern hatten die Vorschläge erarbeitet.

„Schnell war klar, dass wir keinen traditionellen Ansatz wollen und bekannte Persönlichkeiten der Vergangenheit schon in zu vielen Schulen gerühmt wurden“, heißt es in der Begründung zur Namenswahl.

So kam es auch zum Vorschlag „Toni Biloba“. Dabei handelt es sich um einen fiktiven Charakter, der stellvertretend für die Schülerinnen und Schüler stehen sollte. „Eine Person also, deren/dessen unbeschriebenes Blatt mit Ideen, Visionen und Geschichten der Schulgemeinschaft gefüllt werden kann“, so die Begründung.

Ein unkonventioneller Ansatz, der aber keine Mehrheit bei den rund 200 Schülerinnen und Schülern fand: Mit 55 Prozent machte „Dalton-Gymnasium Potsdam“ das Rennen, 45 Prozent votierten für „Gymnasium Bornstedt“. Am 6. September muss der Name noch von der Stadtverordnetenversammlung bestätigt werden.

Das Gymnasium wurde erst 2022 gegründet und befindet sich derzeit in der Ulanenkaserne am Voltaireweg, soll aber zum Schuljahr 2027/28 in einen Neubau an der Pappelallee umziehen. Auf ihrer Webseite gibt sich die Schule selbstbewusst: „Das jüngste Gymnasium Potsdams – Entdecke den frischen Kaffee in der Potsdamer Bildungslandschaft!“, heißt es dort.