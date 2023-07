Neueröffnung in Potsdamer Bahnhofspassagen Schlangestehen für kostenlose Donuts

Eine Ladeneröffnung in den Potsdamer Bahnhofspassagen sorgte am Dienstag (25. Juli) zeitweilig für lange Schlangen. Die Donut-Kette „Dunkin’“ eröffnete an der Kreuzung Richtung Kaufland eine neue Filiale. Dort hatte zu Jahresbeginn das Geschäft „Drippy Donuts“ mit einem ähnlichen Angebot aufgegeben.

„Wir hoffen auf kostenlose Donuts“, sagten zwei junge Frauen, die sich in die Warteschlange reihten. Zur Eröffnung um 11 Uhr erhielten die ersten 50 Gäste eine Sechser-Box mit Donuts gratis. Am Nachmittag bildete sich erneut eine Warteschlange, als eine Stunde lang Donuts zum halben Preis verkauft wurden.

„Wir sind zufrieden. Der Laden passt gut in die Bahnhofspassagen“, sagte Centermanager Carsten Paul. In Kürze werde es eine weitere Neueröffnung geben. Auf der Spange verkauft dann die Kette „Haferkater“ neu interpretierte Haferschleimgerichte, auch Porridge genannt. Für das Geschäft fehle noch eine Genehmigung. Sobald diese da ist, werde eröffnet, so Paul. Er rechne damit, dass es spätestens zum Sommerende so weit sei. In den Bahnhofspassagen werde es noch weitere Eröffnungen geben. Das sei jedoch noch nicht spruchreif, sagte Paul.