Neues Gymnasium im Potsdamer Brunnenviertel Am Mittwoch nächster Infonachmittag – auch Kinder sind eingeladen

Das neue Gymnasium im Brunnenviertel an der Heinrich-Mann-Allee in Potsdam bietet eine dritte Infoveranstaltung an. Das hat der vom Bildungsministerium mit der Gründung beauftragte Schulleiter Tom Wagner auf der Internetseite des Gymnasiums bekannt gegeben.

Das Treffen findet diesen Mittwoch ab 17 Uhr im Oberstufenzentrum 2, Zum Jagenstein 26, Raum 324 statt. Die Veranstaltung soll sich speziell auch an Grundschüler richten, die vielleicht an die Schule wollen.

Die im Bau befindliche Schule, die die Stadt von einem privaten Investor anmietet, soll zum Schuljahr 2024/2025 öffnen. Geplant sind drei siebte Klassen mit je 28 Schülern. Laut der Eigenbeschreibung soll die Bildung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik besonders gefördert werden.