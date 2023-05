Neues Gymnasium in Bornstedt Stadt Potsdam muss Angebot an Land Brandenburg nachbessern

In der Debatte über zu wenig Schulplätze in Potsdam geht es immer wieder auch um das geplante Gymnasium am Standort Pappelallee/ Reiherweg und darum, ob die Schule rechtzeitig fertig werden kann. Entscheidend ist vor allem, ob Stadt und Land sich auf einen Grundstückstausch einigen können. Denn das Land will an der Pappelallee eigentlich ein zweites großes Justizzentrum bauen und müsste sich also dort für das kommunale Gymnasium einschränken. Dafür verlangt das Land von der Stadt ein Ersatzgrundstück am schon bestehenden Justizzentrum in der Jägerallee, das an den Rathauscampus grenzt.