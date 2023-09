Neues Gymnasium steht auf der Kippe Die Potsdamer Schulplatzkrise verschärft sich

Es ist eine beunruhigende Nachricht für Eltern und Schüler der sechsten Klasse: Die Potsdamer Krise mit zu wenig Plätzen in den weiterführenden Schulen droht sich dramatisch zu verschärfen. Denn das laut Schulamt dringend benötigte weitere Gymnasium für Potsdam kann womöglich nicht wie geplant im kommenden Sommer vorgegründet werden.

Auch am Mittwoch konnten sich die Stadtverordneten nicht auf die von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) angestoßenen Vorgründungen von neuen Schulen einigen – nun soll es noch eine letzte Sondersitzung noch im September zur Klärung der Frage geben. Klappt es bis dahin nicht, würde das Gymnasium wegen der Vorlaufzeiten im Bildungsministerium und Schulamt nicht im kommenden Sommer an den Start gehen können.

Schüler könnten nicht unterrichtet werden

Daher warnte Schubert in der Sitzung am Mittwoch auch vor einem Scheitern. „Wir haben nicht genug Gymnasialplätze in unserer Stadt, um alle Anwahlwünsche zu erfüllen.“ Das aber sei für ihn rechtlich bindend. „Denn die Eltern werden, jenseits aller Politik, ihren Anspruch auch rechtlich einklagen, unabhängig davon, was politisch richtig oder falsch sein mag.“

So würden im Schuljahr 2024/2025 fünf Gymnasialzüge fehlen, die nicht komplett mit der vorhandenen Infrastruktur abgedeckt werden können. Ohne Beschluss gerate der Zeitplan in Gefahr. So müsse der Investor, der den Bau für die Schule errichte, auch Planungssicherheit haben. Auch das Schulamt benötige eine Entscheidung im September. Sonst drohe die Situation, dass Schüler nicht unterrichtet werden könnten, warnte Schubert.

Tina Lange (Sozial.Linke) erklärte, die Rathauskooperation habe viele Kompromissangebote an den Oberbürgermeister gemacht – dieser sei darauf nicht eingegangen. Schubert sagte, Druck entstehe dadurch, dass für rund 60 Schüler kein Gebäude zur Verfügung stehe – und zwar in elf Monaten. Als Alternative könnten noch Containerlösungen in Betracht kommen, mahnte Schubert. Tina Lange wiederum erklärte, Schubert habe eine für das Ferienende versprochene Vorlage zu seinen Plänen nicht rechtzeitig vorgelegt.

Vor der Sitzung am Mittwoch hatte sich sogar ein völliges Scheitern der Pläne abgezeichnet. Denn bereits am Dienstagabend hatte der Ältestenrat der Stadtverordneten, angeführt von Stadtpräsident Pete Heuer (SPD), den Stadtverordneten einstimmig empfohlen, die komplette Beschlussfassung zurück in den Bildungsausschuss zu überweisen. Damit schien es zunächst, dass ein Beschluss erst im Oktober fallen würde. Das aber wäre zu spät, um die Schule bis kommenden Sommer noch zu gründen.

Schubert warb für sofortige Beschlussfassung

Nach PNN-Informationen hatte das für Potsdam zuständige Schulamt in Brandenburg an der Havel erst am Dienstag gegenüber dem Rathaus bekräftigt, dass ein Beschluss jetzt nötig sei – weil sonst die Vorlaufzeit für ein neues Gymnasium zu gering ausfalle, weil zum Beispiel Lehrer gesucht und auch ein Konzept dafür ausgearbeitet werden muss. Schon Ende Oktober beginnen die Schulen bei Tagen der offenen Tür um neue Schüler zu werben.

Schon am Dienstagmittag hatte Schubert bei den Fraktionen im Stadtparlament noch einmal per Brief für eine eigentlich sofortige Beschlussfassung geworben. Schließlich sei man gesetzlich verpflichtet, „die planerische Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot und den Planungsrahmen für einen zweckentsprechenden Schulbau zu schaffen“, hieß es in dem Schreiben.

Die zwei neuen Gymnasien sollen in angemieteten Bürogebäuden vorgegründet werden, eine erste Schule im sogenannten Brunnenviertel soll schon im nächsten Sommer öffnen. Allerdings gibt es dagegen seit Tagen großen Widerstand in der rot-grün-roten Rathauskooperation, vor allem Grüne und Sozial.Linke wollen zunächst mehr Gesamtschulplätze schaffen – oder dies mindestens parallel zur Gründung der Gymnasien tun. Das aber lehnt Schubert ab. So habe das Bildungsministerium im Februar mitgeteilt, „dass weitere Gymnasialkapazitäten zu schaffen sind“, heißt es in seinem Schreiben.

Doch einige Partner in der Kooperation verweigern sich. Ein Argument bei den Sozial.Linken ist auch: Eigentlich hatte die Kooperation sich 2019 darauf verständigt, gar keine neuen Gymnasien mehr zu eröffnen. In den vergangenen Jahren hatten aber gerade Potsdamer Gymnasien immer wieder ungeplant Klassen aufnehmen müssen, weil immer mehr Eltern diese Schulform für ihre Kinder gewählt hatten. Allerdings haben Grüne und Sozial.Linke auch Engpässe bei den Gesamtschulen ausgemacht. Ohne Grüne und Sozial.Linke wäre der Rathauschef auf Stimmen aus der Opposition angewiesen, von CDU bis AfD.