Neues Integrationskonzept Wie Potsdam Diskriminierung bekämpfen will

In Potsdam leben immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund – doch bei der Integration gibt es noch Defizite. Zu dem Schluss kommt das neue Integrationskonzept für die Jahre 2024 bis 2028, das die Stadtverordneten am Mittwoch beschließen sollen. Das Konzept liefert einen ausführlich aufgeschlüsselten Maßnahmenkatalog, um die Teilhabe zu fördern. Oberstes Ziel: Chancengleichheit verbessern und Diskriminierung bekämpfen. Zugleich wird betont: „Die Vielfalt ihrer Einwohnerschaft bereichert die Stadt und macht sie bunt und lebendig.“

17,7 Prozent der Potsdamerinnen und Potsdamer hatten 2022 einen Migrationshintergrund. Das sind fast 33.000 Personen – rund 10.000 mehr als fünf Jahre zuvor. Diese Zahlen werden erstmals im Integrationskonzept aufgeführt. Bislang wurde in der Regel die Zahl der Personen mit nicht-deutschem Pass erfasst, was jedoch Spätaussiedler und eingebürgerte Personen nicht berücksichtigt.

Wichtig ist das, so führt das Konzept aus, weil Benachteiligung mit einem deutschen Pass nicht aufhört, beispielsweise bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche. Auch ist ein Migrationshintergrund ein Risikofaktor für Armut. Laut Armutsbericht waren 2022 36 Prozent der Personen mit Migrationshintergrund armutsgefährdet. Bei jenen ohne diesen Hintergrund waren es nur 13 Prozent.

Das Konzept benennt die Probleme der Integration in Potsdam. Allen voran in der Verwaltung selbst: Nur zwei Prozent der Beschäftigten der Landeshauptstadt haben einen Migrationshintergrund. „Im Hinblick auf den gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt ist diese Unterrepräsentanz als bedenklich zu werten“, heißt es im Konzept. Ein Umstand, den Potsdams Integrationsbeauftragte Amanda Palenberg schon mehrfach angekreidet hat. Problematisch sei das nicht nur, weil der niedrige Anteil auf diskriminierende Strukturen in der Verwaltung hindeute, wird ausgeführt. Sondern auch, weil Ämter besser angenommen würden, wenn sie Bevölkerung abbilden.

Schulungen für Führungskräfte

„Daher setzt sich die Landeshauptstadt Potsdam zum Ziel, den Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund an den Anteil dieser Personen in der Stadtbevölkerung anzugleichen.“ Um das zu erreichen, sollen migrantische Personen gezielt angesprochen, Bewerbungsverfahren verbessert und Führungskräfte im Rathaus zu Schulungen verpflichtet werden. Ein Integrationsmonitoring soll den Fortschritt überwachen.

2020 haben sich die Stadtverordneten das Ziel einer Unterbringung von Geflüchteten in Wohnungen oder wohnungsähnlichen Unterkünften gesetzt. Das konnte, auch durch die Aufnahme von mehr als 2000 Personen aus der Ukraine nach Kriegsbeginn, nicht gehalten werden. 830 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften entsprächen nicht dem selbst gesetzten Standard, heißt es im Konzept. Auch lebten manche Personen seit acht oder noch mehr Jahren in Gemeinschaftsunterkünften. Um das zu ändern, soll die maximale Aufenthaltsdauer auf zwei Jahre begrenzt werden. Auch soll für jede Unterkunft untersucht werden, ob sie entsprechend der Standards umgebaut werden kann – und andernfalls perspektivisch geschlossen werden.

Das Integrationskonzept klammert auch Kritik an seinem Vorgänger von 2016 nicht aus. So seien von den 137 damals genannten Maßnahmen nicht alle umgesetzt worden, da viele „nicht eindeutig formuliert waren, keine Verantwortlichkeit oder kein Budget festgesetzt wurden“. Das soll jetzt besser werden: Die 50 Maßnahmen sind sehr detailliert. Genannt werden konkrete Projekte wie Kinderbetreuung bei Sprachkursen, um Mütter zu unterstützen, mehr Sozialarbeit in Schulen und Kitas oder ein verkürztes Ausstellungsverfahren einer Arbeitserlaubnis. Bei jeder Maßnahme werden Zeitplan, Kosten und Zuständigkeiten benannt. Auch die Evaluierung wird mitgedacht. So wird der Erfolg messbarer.