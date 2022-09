Neues Paketdepot in Potsdam Baustart Mitte Oktober

Baustart für ein Großprojekt: Am 13. Oktober soll der erste Spatenstich für das neue Paketdepot in der Drewitzer Straße gesetzt werden. Das teilte der Paketdienstleister General Logistics Systems (GLS) Germany am Dienstag mit. Bis zu 250.000 Pakete sollen hier ab dem dritten Quartal 2023 täglich national und international weiterverteilt werden. 400 Arbeitsplätze sollen in dem Paketzentrum entstehen.

Die 9000 Quadratmeter große Halle besteht aus zwei parallelen, langgestreckten Gebäuderiegeln, verbunden durch einen Querbau. Sie sind rundum mit den für derlei Logistikzentren typischen Halteplätzen für Lastwagen oder Transporter ausgestattet.

Zur Startseite