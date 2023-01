Neues Quartier im Norden Krampnitz-Forum am 26. Januar

Wie geht es in diesem Jahr weiter auf dem früheren Kasernengelände Krampnitz? Über die anstehenden Projekte informiert der Potsdamer Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) gemeinsam mit Vertretern des kommunalen Entwicklungsträgers und des Energieversorgers Energie und Wasser Potsdam (EWP) am Donnerstag, dem 26. Januar, ab 18 Uhr in den Räumen der Pro Potsdam in der Pappelallee 4 beim 20. Krampnitz-Forum die interessierte Öffentlichkeit. Außerdem wird darüber berichtet, was 2022 passiert ist, wie der Entwicklungsträger mitteilte. „Neben letzten Aufräumarbeiten im ehemaligen Technikbereich haben wir vor allem bei den Erschließungsarbeiten und dem Bau des Grundschulcampus große Fortschritte gemacht“, erklärt Entwicklungsträger-Chef Bert Nicke.

In dem seit mehr als zwei Jahrzehnten verlassenen Kasernenareal im Potsdamer Norden soll perspektivisch ein Stadtteil für bis zu 10.000 Bewohner:innen entstehen. Bei der Entwicklung gab es aber immer wieder Rückschläge: So verzögert sich die geplante Tram-Linie in das Viertel erheblich. Auch der vorgesehene Radschnellweg muss nach Klagedrohungen von Anliegern neu geplant werden.

Zur Startseite