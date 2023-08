Neues Restaurant für Potsdam Das Tomasa eröffnet am Mittwoch im Logenhaus

Auf der weitläufigen Terrasse und der Veranda mit Blick ins Grüne stehen Tische, Stühle und Sonnenschirme schon bereit. In den Innenräumen wurde in den vergangenen Tagen noch gewerkelt. „Gas, Wasser, Strom, das ist das Wichtigste“, sagt Gabriele Höft. Die Gastronomin eröffnet ein weiteres ihrer beliebten Tomasa-Restaurants – erstmals in Potsdam.