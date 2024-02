Neustart für Alte Post in Potsdam-Babelsberg In „1448zwo“ treffen sich Nachbarschaft und Start-ups

In der Alten Post in Babelsberg ist wieder Leben. Der Tresen für den zweiten Standort des Cafés Miss Green Bean aus der Innenstadt ist bereits eingerichtet, die mintgrünen Plakate an den Fenstern davor kündigen eine Lesung im März in der einstigen Schalterhalle an. In der vergangenen Woche versammelten sich hier gut 30 Menschen, um Unternehmer Stephan Goericke und CDU-Politiker Ingo Senftleben bei der Live-Aufzeichnung ihres Podcasts „Westwärts – Wie wir zu Ossis wurden“ zu lauschen.