Nicht mehr durch die Leipziger Straße Linienführung für Bus 694 in Potsdam wird geändert

Nutzer der Buslinie 694 müssen sich an eine neue Linienführung gewöhnen. Ab Samstag, dem 4. November, fährt der Bus nicht mehr durch die Leipziger Straße, sondern über den Brauhausberg, teilte der Verkehrsbetrieb mit. Die Linie verbindet den Hermannswerder mit dem Hauptbahnhof. Die Haltestelle Finkenweg/Leipziger Straße in der Leipziger Straße wird nicht mehr bedient. Stattdessen hält der Bus künftig an der schon stadtauswärts bestehenden Haltestelle Finkenweg/Brauhausberg in beiden Richtungen. Auch an der Haltestelle Templiner Straße soll der Bus künftig in beiden Richtingen halten.

Die Haltestelle Templiner Eck wird in Fahrtrichtung Hauptbahnhof künftig zwei mal bedient: zunächst an der bekannten Haltestelle in der Templiner Straße und dann ein zweites Mal in der Michendorfer Chaussee. „Zwischen Küsselstraße und Hauptbahnhof wird der Fahrplan an die neue Linienführung angepasst“, hieß es. Die Busse fahren an der Haltestelle Küsselstraße zwei Minuten früher ab.

Die neue Linienführung ist durch den Umbau des Verkehrsknotens Leipziger Dreieck möglich. Dort hat kürzlich der dritte Bauabschnitt begonnen. Ziel ist es, die Verkehrsströme zu entflechten und die Kreuzung so leistungsfähiger zu machen.