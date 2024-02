Niemand verletzt Feuer in Gemeinschaftsunterkunft in Potsdam-West

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Potsdam-West ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Gebäude in der Geschwister-Scholl-Straße geräumt, nachdem es aus bisher unbekannter Ursache zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt.

Das Feuer war in einer Zwischendecke ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Um alle Glutnester zu bekämpfen, musste die Decke geöffnet werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Polizei schließt einen technischen Defekt nicht aus. Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.15 Uhr in die Geschwister-Scholl-Straße gerufen.