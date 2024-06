Niemand verletzt Wohnwagen in Potsdam geht in Flammen auf

Im Potsdamer Stadtteil Babelsberg ist am frühen Montagmorgen ein Wohnwagen in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehr in der der Wetzlarer Straße eintraf, stand das Campingfahrzeug in Vollbrand. Das teilten die Einsatzkräfte auf X mit.

Ausgerüstet mit Atemschutzgeräten löschten zwei Trupps der Feuerwehr die Flammen. Es wurde niemand verletzt. Als das Feuer ausbrach, hielten sich in dem Wohnwagen keine Personen auf. Das teilte die Feuerwehr den PNN mit.

Nach Angaben der Polizei brannte der Wohnanhänger im vorderen Bereich vollständig aus. Zur Brandursache liegen derzeit noch keinerlei Erkenntnisse vor. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gehen jedoch in alle Richtungen“, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion West.