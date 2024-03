Nummernschilder werden doch nicht gescannt Anstehende Verkehrszählung in Potsdam abgesagt

Potsdam verschiebt eine anstehende Verkehrszählung. Wie das Rathaus auf PNN-Anfrage mitteilte, gibt es aktuell keine konkreten Planungen für die nächste Kordonerhebung. Man konzentriere sich auf das Stadtentwicklungskonzept Verkehr mit den dafür notwendigen Erhebungen und Modellierungen, hieß es.

Bei einer Kordonerhebung oder Kordonzählung geht es darum zu erfassen, wie viele Autos nach Potsdam hinein- und wieder hinausfahren und wie viel Durchgangsverkehr es gibt. Die letzten Zählungen gab es 2011 und 2016. 24 Stunden lang wurden sämtliche Nummernschilder an den Stadtgrenzen sowie auf der Langen Brücke und der Humboldtbrücke eingescannt.

An 15 Messstellen in Potsdam und neun in Potsdam-Mittelmark wurde zudem die gesamte Verkehrsbelastung an den Straßenabschnitten gemessen. 2016 kostete das 100.000 Euro. Die Daten sollten als Grundlage der künftigen Verkehrsplanung dienen, insbesondere der Verbesserung des Verkehrsangebotes zwischen Potsdam und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Vor einem Jahr hieß es noch, die nächste Zählung soll im Jahr 2024 oder 2025 stattfinden. Völlig ohne Messdaten arbeitet die Stadtverwaltung dennoch nicht. Die Stadt verfügt über ein Netz an Dauerzählstellen an wichtigen Ampelkreuzungen zur Steuerung des Verkehrs. Viele der erhobenen Daten stellt die Stadtverwaltung auf der Webseite mobil-potsdam.de zur Verfügung. Dort gibt es unter anderem Informationen über Baustellen, Parkplätze und Staus.

Es ist es durchaus möglich, dass sich seit der letzten Zählung vor acht Jahren einiges verändert hat. Allein zwischen 2011 und 2016 war die Zahl der ein- und auspendelnden Fahrzeuge um 18 Prozent gewachsen. Seither haben sowohl Potsdam als auch seine Umlandgemeinden kräftig an Einwohnern zugelegt.