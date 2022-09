Oliver Nill kündigt Rückzug an Potsdams CDU-Chef tritt nicht mehr an

Erst etwas mehr als ein Jahr ist Oliver Nill der Chef der Potsdamer CDU - doch nun muss sich der Kreisverband schon wieder eine neue Person für ihre Spitze suchen. In einer den PNN vorliegenden E-Mail an die mehr als 400 Mitglieder der Union teilte Nill jetzt mit, bei einem Kreisparteitag im ersten Quartal 2023 werde er aus persönlichen Gründen nicht noch einmal als Kreisvorsitzender kandidieren.

„Meine beruflichen und familiären Verpflichtungen lassen es schlichtweg nicht zu, das Amt fortzuführen und mich unserer anspruchsvollen Partei im erforderlichen Maße zu widmen“, so der Oberstleutnant, der kürzlich seinen 40. Geburtstag feierte.

Nill zieht ein positives Fazit

Nill war im Juni 2021 mit großen Ambitionen gestartet, wollte in dem zerstrittenen Verband für einen Neuanfang sorgen. Diese Aufgabe sieht er selbst als erfüllt an. Das Verhältnis zur Fraktion sei ausgezeichnet, der Verband finanziell gesundet und die öffentliche Wahrnehmung positiv, lobt er selbst.

„Insbesondere bei Themen wie der Garnisonkirche und der öffentlichen Ordnung war und ist unsere Stimme deutlich zu hören.“ Auch gebe es eine „erhebliche Mitgliederaktivierung“. Nun müsse man vor den Kommunalwahlen in Potsdam im Frühjahr 2024 den Wahlkampf vorbereiten, so Nill.

Tatsächlich war die CDU nach Nills Wahl in der öffentlichen Wahrnehmung in ruhigere Fahrwasser gelangt, speziell nach der klaren Niederlage bei der Bundestagswahl 2021 und nachdem sein Vorgänger Götz Friederich die Partei verlassen hatte. Zugleich hatte Nill sich regelmäßig in Pressemitteilungen zu Themen der Stadtpolitik geäußert.

Zur Startseite